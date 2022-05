Golf : Woods se sent "beaucoup plus fort" pour le Championnat PGA

Tiger Woods, qui s'est entraîné dimanche à Southern Hills (Arizona) en vue du championnat PGA, 2e levée du Grand Chelem qui débutera jeudi, a dit se sentir "beaucoup plus fort" qu'il ne l'était lors de son retour en avril au Masters, rapporte Sports Illustrated.

"Je suis devenu beaucoup plus fort depuis Augusta", a assuré, après un entraînement de neuf trous, le vainqueur de 15 tournois Majeurs.

Il avait surpris le monde du golf, en faisant son retour sur les greens plus de treize mois après son grave accident de voiture survenu près de Los Angeles et qui faillit lui coûter sa jambe droite. Surmontant la douleur, il avait passé le cut et terminé à la 47e place du Masters, estimant alors que cette performance était une des plus grandes de sa carrière pourtant jalonnée de titres.

Woods a déclaré que le lundi qui avait suivi cette épreuve "était horrible" mais que le mardi, il était de retour à la salle de sport pour renforcer sa jambe. Et "tout va mieux", a dit la star de 46 ans.

Il y a deux semaines, il était déjà venu se jauger sur le parcours de Southern Hills, où il avait remporté le Championnat PGA en 2007, afin de voir les changements apportés après une importante refonte des lieux en 2019.