Golf : Tiger Woods intronisé au Hall of Fame

"Je me sens tellement honoré d'avoir été intronisé au Hall of Fame et le fait d'avoir été présenté par ma fille Sam et d'avoir été entouré de ma famille a rendu ce moment encore plus spécial", a écrit Tiger Woods sur Twitter.

Gravement blessé il y a un an dans un accident de voiture, le Tigre se bat depuis lors pour revenir sur les greens. L'Américain compte la bagatelle de 109 victoires professionnelles, dont 82 sur le PGA Tour et 15 dans des tournois majeurs. Le Californien de 46 ans a aussi occupé la place de N.1 mondial pendant 683 semaines.