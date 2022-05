Golf : préparer le parcours en temps de sécheresse

Vu l'état de nos pelouses, difficile de ne pas le voir en ce moment, elles manquent d'eau à cause de la sécheresse... et cela cause des problème sur les terrains de golf !

À Wanze, en province de Liège, une compétition européenne pour dames doit bientôt avoir lieu... et les jardiniers se démènent en ce moment pour que les terrains soient impeccables.

Les arrosages sont en cours "mais on s'est limité aux zones de retombées de balle, pour limiter la consommation d'eau" témoigne Bernard Jolly, propriétaire du golf de Naxhelet. Une eau qui est drainée sur l'ensemble du site et récupérée dans des étangs autour du terrain.