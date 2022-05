Golf : le retour d’un grand tournoi en Belgique et le blé belge qui lève !

Et pendant que les pros s’imprègnent des subtilités du Rinkven Golf Club où se déroule le Soudal Open, Jean-Yves et son fils Olivier s’amusent eux du côté d’Anderlecht. Le Golf, ils s’y sont mis il y a 3 ans. Le nombre de nouveaux affiliés est en augmentation depuis le Covid. Néanmoins, le coût d’affiliation et le parrainage dans certains clubs peuvent toujours constituer un frein économique et social. Ce qui ne fut pas le cas pour Jean-Yves Bodard au Golf d’Anderlecht.

"C’est un bon sport pas si cher que ça au départ, explique Jean-Yves Bodart, joueur amateur. Il y a moyen pour peu d’argent de faire ce sport. Parce que moi je ne suis pas riche ! J’ai toujours eu envie de jouer au golf. J’ai fait une initiation il y a quelques années. J’ai eu des problèmes de santé. Je suis paragolfeur aussi maintenant. Et en fait je me suis mis dedans tout doucement. L’avantage c’est qu’on se balade, on se fait du bien et c’est vraiment enivrant !"

"En plus, on fait une balade, ajoute son fils Oliver Bodart, 11 ans. Ce n’est pas du tout un sport de riche ni de vieux ! Ce n’est pas un sport difficile, c’est plutôt mental. Mais il faut quand même taper des balles si on veut évoluer !"