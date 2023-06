Golf, football : le "soft power" de l'Arabie saoudite en question

Vous avez peut-être vu cette image, ce week-end. Le président français Emmanuel Macron accueille à l’Elysée Mohammed Ben Salman, MBS, le prince héritier saoudien. Une visite et un accueil qui ont fait polémique chez nos voisins, comme l’année dernière d’ailleurs. Cette année, les deux hommes ont discuté d’Ukraine, de Russie, de la volonté du royaume d’organiser l’exposition universelle en 2030. Il y a une forme de normalisation, après plusieurs années difficiles pour Ben Salman. Et cette normalisation, elle passe, entre autres, par le golf.

Le PGA Tour, c’est là où les meilleurs golfeurs se retrouvent. Peu après le covid, de la même manière que des clubs de football ont voulu créer une super ligue européenne, des professionnels du golf ont fait sécession du PGA Tour pour créer une nouvelle compétition, le LIV Golf. LIV, ce sont des chiffres romains, 54, un chiffre symbolique pour les golfeurs. Ce LIV golf, concurrent du PGA Tour, s’est lancé l’an dernier. Avec un premier tournoi chez Donald Trump, à Miami, l’an dernier.

Qui est derrière LIV golf ? Vous l’avez certainement deviné, c’est l’Arabie saoudite, via son fonds souverain, fonds souverain qui a un nom de chien, PIF, pour Public Investment Fund.

Depuis un an, c’est un peu la guerre, certes feutrée. Les joueurs qui quittaient le PGA pour rejoindre le LIV golf étaient exclus des compétitions, il y a eu des procédures juridiques dans tous les sens. Dans le même temps, le PGA était des difficultés financières. Résultat, dans une indifférence quasi générale hors du monde du golf, on apprenait il y a deux petites semaines que le PGA Tour et le LIV Golf fusionnaient pour créer une entité unique, dont les fonds proviennent d’Arabie saoudite. Aujourd’hui, le golf de haut niveau appartient en totalité à l’Arabie saoudite. Je pense que c’est une première : un pays contrôle désormais entièrement un sport de haut niveau, un sport vu partout dans le monde à la télévision. Un sport qui permet à ce pays d’être à la même table que Donald Trump.

Et quid du foot ? La suite dans la vidéo ci-dessus extraite de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.