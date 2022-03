Golf : Cameron Smith remporte le Players Championship, en Floride

L’Australien Cameron Smith, 10e mondial, s’est adjugé le Players Championship, considéré comme le 5e Majeur sur le circuit nord-américain PGA, lundi à Ponte Vedra Beach (Floride) où il a devancé d’un coup le surprenant Indien Anirban Lahiri.

Après cinq birdies réussis sur ses six premiers trous, Smith pensait avoir fait le plus dur, lors de ce dernier tour retardé de 24 heures, tant le programme a été perturbé par les intempéries – pluies torrentielles jeudi et vendredi, vents violents samedi.

Mais au cours d’une journée en dents de scie, le golfeur de 28 ans a enchaîné trois bogeys, puis quatre birdies. Sur son dernier trou, alors qu’il comptait trois coups d’avance, il a encore commis un bogey, avec une balle dans l’eau, qui l’a mis à portée de Lahiri.

Car l’Indien, classé 322e mondial, venait lui aussi de faire birdie sur le 17. Mais il n’a toutefois pas pu en faire un autre sur le suivant, qui aurait pu pousser les deux hommes au trou de play-off décisif.

Cameron Smith, qui n’avait pas vu sa famille depuis deux ans en raison des protocoles sanitaires en Australie, n’a pas masqué son émotion en décrochant le plus prestigieux titre de sa carrière devant ses proches, présents en Floride.

"Je ne les ai pas vus depuis deux ans. C’est tellement cool qu’ils soient là. Ma priorité était de passer du temps avec eux, le golf passait au second plan pour ces quelques semaines. C’est bien de les voir et de gagner pour eux", a-t-il dit.