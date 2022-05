Golden Ticket pour le Dour Festival : rendez-vous dès lundi dans Le Réveil de Tipik

C’est un cadeau littéralement exceptionnel qui est en jeu avec ce Golden Ticket, l’occasion absolument unique de vivre le Dour Festival dans des conditions ultra-VIP ! Ce Golden Ticket comprend l’accès aux 5 jours du festival pour vous et la personne de votre choix et un logement insolite au cœur du festival. Mais ce n’est pas tout ! Le samedi 16 juillet une foule d’activités vous attendent pour vous faire vivre une journée hors du commun ! Besoin de zénitude ? Vous suivrez un cours de yoga au Green Camping. Envie de vous dépenser, au contraire ? Prévoyez votre maillot, les GO de Dour Les Bains vous concocteront un programme plein de fun. Vous goûterez aussi aux bons petits plats de l’équipe du festival avant de flâner paisiblement au Village Artiste et de siroter un cocktail au sommet du Roof avec vue exceptionnelle sur la plaine. Enfin, la journée se terminera en mode VIP toujours avec coupes de champagne et accès aux backstages !