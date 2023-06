Golden League – Sans leur coach, suspendu, les Yellow Tigers s’inclinent en demi-finale contre la Suède

La Belgique (FIVB 13) a été éliminée en demi-finales de l’European Golden League féminine de volley, mercredi à l’issue du match retour contre la Suède à Roulers. Après leur défaite 3-2 au match aller, les Yellow Tigers se sont inclinés 0-3 (20-25, 26-28, 17-25) contre les Suédoises (FIVB 30) à domicile.

La Suède est qualifiée pour la finale qu’elle disputera contre l’Ukraine, en matches aller et retour les 6 et 9 juillet prochains. Les Yellow Tigers avaient fini en tête de leur groupe A avec 9 points, devant la Suède, qualifiée en tant que meilleur deuxième pour les demi-finales.

L’équipe belge traverse actuellement une période tumultueuse, après que son entraîneur Gert Vande Broek a décidé de quitter temporairement son poste dans l’attente de la décision en appel concernant la suspension dont il fait l’objet. Celui-ci vient d’être suspendu un an par le conseil disciplinaire de la fédération de volley-ball, à la suite d’allégations de harcèlement psychologique à son encontre par d’anciennes joueuses de l’équipe nationale. Son adjoint, Kris Vansnick, a pris l’équipe en charge en attendant qu’une solution soit trouvée.

La Belgique prépare l’Euro féminin de volley, qui se déroulera cet été, notamment en Belgique. Les Yellow Tigers débuteront le 17 août face à la Hongrie. Elles affronteront ensuite la Slovénie le 19 août avant de défier l’Ukraine le 21 et la Pologne le 22. Elles termineront cette phase de groupes par un choc face à la Serbie, double championne du monde en titre, le jeudi 24 août. La Belgique jouera toutes ses rencontres du premier tour à Gand. Les huitièmes (26-28 août) et les quarts de finale (29-30 août) se joueront à Bruxelles et Florence. Bruxelles sera également le théâtre des demi-finales et des finales, les 1er et 3 septembre.