Golden Globes : Eddie Murphy se moque de la "gifle" de Will Smith

Les Golden Globes ont été décernés mardi soir à Los Angeles. Eddie Murphy a reçu le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de sa carrière. En recevant le prix, l’acteur n’a pas pu s’empêcher d’adresser un discours en faisant référence à l’altercation entre Will Smith avec Chris Rock aux Oscars l'an dernier.

Il a d’abord remercié la Hollywood Foreign Press Association de lui avoir fait honneur. "Je suis dans le show-business depuis 46 ans, et je suis dans le cinéma depuis 41 ans. Il a donc fallu du temps pour que cela arrive et c’est très apprécié".

Ensuite, il n’a pas hésité à faire une référence au scandale qui s’est produit l’an dernier aux Oscars. Chris Rock avait plaisanté à propos du crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, alors qu’elle souffre d’une maladie. Will Smith n’avait pas du tout apprécié et s’était levé en plein show pour gifler l’humoriste sur la scène.

Une blague qui a fait rire les téléspectateurs, mais pas forcément Will Smith. "Il y a un plan, et je l’ai suivi pendant toute ma carrière. C’est très simple, faites juste ces trois choses : Payer ses impôts, s’occuper de ses affaires, et ne pas prononcer le nom de la femme de Will Smith avec votre putain de bouche", a-t-il plaisanté.