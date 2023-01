D'autres ont pris le même chemin en misant sur l'expression de soi et en laissant les injonctions et autres diktats entourant la beauté et la mode dans leur imposant dressing.

Les actrices Dolly de Leon et Regina Hall se sont tout particulièrement distinguées dans des robes en cuir, la première en AZ Factory, la seconde en Monique Lhuillier, du plus bel effet, tout comme l'actrice britannique Emma D'Arcy, qui s'est démarquée dans un costume oversize tout en superposition, porté avec des talons vertigineux ou encore Megan Statler, qui a opté pour une longue robe fendue assortie à des gants longs et un mini-sac argenté.