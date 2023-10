Golden Afro Artistic Awards 2023: Célébration de l'Art et de la Diversité Afrodescendante en Belgique

Bruxelles s'apprête à accueillir le 21 octobre prochain, la 8ème édition des Golden Afro Artistic Awards, une cérémonie prestigieuse de récompense et de reconnaissance des projets culturels et d’artistes afrodescendants en Belgique. Cet événement, créé par le magazine Brukmer il y a 8 ans, vise à mettre en lumière le talent, l'art et la créativité dans toute leur diversité, contribuant ainsi au rapprochement des civilisations et des cultures.

Depuis sa création en 2016, les Golden Afro Artistic Awards ont récompensé et mis en avant plus de 70 artistes, propulsant leurs carrières vers de nouvelles hauteurs. Des artistes tels que Marc Zinga, Kody, Jeny BSG, Cécile Djunga, Lubiana et bien d'autres ont reçu reconnaissance et ont depuis connu des évolutions remarquables dans leurs carrières.