"Gold Digger" : une mini-série britannique entre thriller psychologique et drame familial

Ben Barnes et Julia Ormond brillent dans ce thriller audacieux qui parle de trahisons, de la complexité des relations humaines et d'un doute permanent ... Gold Digger est disponible jusqu'au 23 août 2022 en version multilingue sur Auvio.

Que raconte cette mini-série britannique ?

Mère avant tout, puis épouse, et enfin femme, Julia, 60 ans, a fait passer les besoins des autres avant les siens durant toute sa vie. Lorsqu’elle rencontre Benjamin, un rédacteur d'une trentaine d'années au charme énigmatique, elle se laisse aller à rêver d’un nouveau bonheur. Mais ce faisant, elle déchaîne l’hostilité de ses proches et réveille des secrets du passé qui vont avoir des effets dévastateurs des deux côtés. Et laisser naître un doute omniprésent : cet amour est-il vraiment possible ? Ou le jeune Benjamin n’en veut-il qu’à l’argent de Julia, comme le pense sa famille ?

Écrite par Marnie Dickens (Thirteen), la mini-série pose des questions très actuelles sur la vision de la sexualité féminine, et plus largement de la condition féminine, dans la société d'aujourd'hui. Ce jeune homme peut-il vraiment être amoureux d'une femme de 60 ans, sans arrière pensée ? Avec cette question qui survole toute la série, la scénariste interroge le spectateur, instille un doute permanent et crée un thriller audacieux.