Gojira partage quelques secondes d'un nouveau morceau

Au total, 42 morceaux feront partie de cette bande-son de la ligue de hockey, dont des titres signés Ghost, Korn, ou encore Turnstile :

* A DAY TO REMEMBER - "Miracle"

* BISHOP BRIGGS - "Revolution"

* CHILLI JESSON - "Carolina Reaper"

* COHEED AND CAMBRIA - "The Liars Club"

* DE'WAYNE FT. POORSTACY - "Die Out Here"

* DEATH LENS - "Swing For The Fences"

* FRANK TURNER - "Punches"

* GAMES WE PLAY - "St. Girlfriend"

* GHOST - "Kaisarion"

* GOJIRA - "Our Time Is Now"

* HIGHLY SUSPECT - "Natural Born Killer"

* HOLY WARS - "Battery Life"

* IANN DIOR FT. TRAVIS BARKER - "Obvious"

* KASABIAN - "Rocket Fuel"

* KORN - "Forgotten"

* LOZEAK - "Word Vomit"

* MATT MAESON - "Blood Runs Red"

* MISSIO - "Say Something"

* MOD SUN - "Rich Kids Ruin Everything"

* MOTIONLESS IN WHITE FT. CALEB SHOMO - "Red, White & Boom"

* MUSE - "Kill Or Be Killed"

* NOBRO - "Better Each Day"

* NOVA TWINS - "Fire & Ice"

* PANIC! AT THE DISCO - "Say It Louder"

* PENGSHUI - "Idkwybt"

* PUP - "Totally Fine"

* REAL FRIENDS - "Tell Me You're Sorry"

* SAFARI - "Youth Animal"

* SHINEDOWN - "No Sleep Tonight"

* SPORTS TEAM - "The Game"

* STICK TO YOUR GUNS - "A World To Win"

* SUECO - "Loser"

* SURF CURSE - "Tvi"

* TEN TONNES - "Go"

* THE AMAZONS - "Wait For Me"

* THE MYSTERINES - "Hung Up"

* THE SNUTS - "Burn The Empire"

* TURNSTILE - "Wild Wrld"

* WAGE WAR - "Manic"

* WINDWAKER - "Beautiful"

* YONAKA - "I Want More"

* YUNGBLUD FT. WILLOW - "Memories"

Le dernier album du groupe, Fortitude, était sorti en avril 2021 via Roadrunner Records.

Affaire à suivre !