Gojira au Graspop : un sans faute pour les Français!

Il y a quinze ans, en les voyant en première partie d’In Flames à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, les Français de Gojira m’avaient déjà laissé une trace indélébile.

Quatre albums plus tard, ils jouent en tête d’affiche sur la Main Stage du Graspop et dans tous les plus grands festivals du monde.

On se les arrache aux Etats-Unis où ils accueillent les plus grands noms dans leur studio.

Nergal, le chanteur de Behemoth qui était en interview plus tôt avec nous dans la journée, citait même Mario Duplantier comme " batteur de rêve s’il pouvait créer son groupe idéal ".

Ils ont su créer leur style propre, sans concession, et garder un son brut et incisif, tout en plaisant à une foule de plus en plus nombreuse.

Ce soir, la recette a pris à merveille. L’énergie était d’une intensité inégalée de la première à la dernière note.

L’ouverture sur "Born for one Thing" pendant laquelle Joe Duplantier, le chanteur, a pris plaisir à se promener dans la ligne mélodique, n’était qu’un avant-goût de ce qui allait se succéder pendant une heure quinze.

" Backbone " dans la foulée, puis " Stranded " devenu un incontournable des Français. Entendre la plaine entière du Graspop chanter à l’unisson " You kill me, face down, dead. Another day in the dark " fût un grand moment pour les fans de l’album Magma.

Nous avons ensuite eu droit à la leçon de batterie sur " Flying Whales ", et les premiers effets de paillettes, confettis, et autres rubans de papier lancés depuis la scène, en plus des effets pyrotechniques et d’une scénographie harmonisée avec les thèmes des chansons et la discographie du groupe.

Le tonnerre s’est abattu sur nous au moment du titre " The Cell ", avant la belle surprise de retrouver un titre plus ancien, extrait de The Way of all Flesh, " The Art of Dying ".

Comme s’il fallait encore prouver ses talents de batteur, Mario Duplantier n’a pas résisté à se fendre d’un petit solo de batterie, tout en retenue, tant le reste du concert est déjà une démonstration permanente.

C’est ensuite l’album Fortitude, dernier en date pour le groupe, qui a été mis à l’honneur avec " Grind ", " Amazonia ", et " The Chant ", repris en chœur par la foule, même après la fin du morceau.

Autre moment-clé des setlists depuis quelques années maintenant, le surefficace " Silvera " et la boucle a été bouclée avec " The Gift of Guilt ", seul représentant de l’album L’Enfant Sauvage ce soir.

Les 75 minutes de concert ont filé à une vitesse incroyable, merci à Gojira pour ce formidable moment !