Going to Brazil : 3 raisons de (re)découvrir ce very bad trip 100% féminin

Going to Brazil c'est un film français d'action avec des femmes badass aux commandes. On vous donne 3 raisons de (re)découvrir ce very bad trip 100% féminin.

Agathe, Chloé et Lily sont invitées au mariage de leur meilleure copine (Katia) au Brésil. Le lendemain matin d'une première soirée bien alcoolisée, elles se retrouvent au coeur d'un homicide involontaire. Il s'agit d'un homme qui a tenté de violer l'une d'entre elles.

Ce pitch vous rappelle quelque chose ? Logique, Going to Brazil s'inspire largement de la saga des Very Bad Trip (succès US qu'on ne présente plus avec entre autre Bradley Cooper et Zach Galifianakis). Le film sera diffusé en TV sur Tipik le dimanche 15 janvier sur TIPIK et sera disponible sur Auvio. De quoi commencer la journée avec une bonne dose de Girl Power et d'action. En attendant, on vous propose trois raisons de (re)découvrir Going to Brazil.