Goffin satisfait de son niveau face à Tiafoe : "Plus on avançait dans le match, mieux je me sentais"

David Goffin s’est imposé en quatre sets au deuxième tour de Roland-Garros face à l’Américain Frances Tiafoe, 27e mondial en 2h48 de jeu (3-6 7-6 (7/1) 6-2 6-4). Une victoire qui va sans aucun doute permettre au Belge de faire le plein de confiance et de continuer son retour à un très bon niveau : "Je me sens super bien. C’était un super match avec une belle intensité. J’ai réussi à retourner le match après avoir perdu le premier set. Petit à petit, plus on avançait dans le match, mieux je me sentais. Physiquement je tenais l’intensité et j’ai réussi à retourner le match contre un Tiafoe qui n’était pas évident à manœuvrer. Au début, il était très puissant. Il sert bien, il fait le jeu avec son coup droit. Donc ce n’était vraiment pas évident comme match mais finalement je me sentais de mieux en mieux dans les échanges et je le dominais de plus en plus dans le match. J’ai réussi à bien terminer".

Pourtant mené 1 set à 0 par l’Américain, Goffin a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la rencontre : "Au début je trouvais les conditions assez lentes. Ma balle ne partait pas trop et lui, il arrivait facilement à faire avancer la balle et finalement j’arrive à avoir une meilleure qualité de balle, à bien servir, à tout de suite bien partir au début du deuxième où je mène 3-0. Ça m’a fait du bien. Être plus agressif et finalement je le fais bouger, j’utilise sa puissance pour moi le faire courir et petit à petit il était de plus en plus fatigué. Il courait, il courait, il faisait de plus en plus de fautes et finalement ça a joué en ma faveur plus on continuait dans le match".

Une victoire qui s’est déroulée sur un Court Simonne-Mathieu complètement dévoué à la cause du Belge : "Quand on sent qu’on est bien, que le public est là, que c’est un bon match, beau pour le public j’espère, en tout cas moi je me suis bien amusé dans ce match, il y avait une belle intensité, une belle ambiance et donc quand on sort des chouettes coups, on a envie de communier avec le public et c’était le cas aujourd’hui. Il y avait une super ambiance et je remercie encore tous les Belges d’être venu nous supporter".

Au prochain tour, le numéro 1 belge retrouvera le Polonais Hubert Hurkacz, 13e mondial, que le Belge avait battu à Rome plus tôt cette année : "Je pense que ce sera fort différent. Ça reste un Grand Chelem en trois sets gagnants, les matchs sont un peu gérés différemment. Les conditions seront différentes, que ce soient les courts ou les balles. Donc je m’attends vraiment à un match différent de ce qu’on a pu voir à Rome mais j’avais gagné à Rome donc ça prouve que je peux le faire et j’ai le jeu pour l’ennuyer même s’il continue à progresser. Il continue à être bien sur cette surface, à prouver qu’il bouge bien pour un grand donc il faudra être bon".

Une chose est sûre, le Belge se verrait bien rester quelques jours de plus du côté de la Porte d’Auteuil : "C’est sûr que j’ai envie de continuer mais d’abord je savoure cette victoire ici puis on verra ce qu’il va se passer au prochain tour. En tout cas je suis bien, j’ai envie de continuer. J’ai envie de briller encore au prochain tour et on verra ce qu’il va se passer".