Goffin retrouvé, Mertens sur pied, Bonaventure qualifiée : les chances belges à Roland Garros

Dauphine d’Elise au classement, Alison Van Uytvanck souffle le chaud et le froid à la porte d’Auteuil. Libérée totalement, elle pourrait se rapprocher de sa meilleure perf… quart de finale, mais c’était en 2015. Sept ans déjà. Presque un autre temps, presque une autre époque. Au premier tour, elle affrontera Ann Li. Un duel en théorie équilibré entre les 61e et 64e mondiales mais dans la pratique, il devrait en être tout autrement. Ann Li n’a plus joué de rencontre officielle depuis plus de 55 jours, pire elle n’a plus goûté à la terre battue depuis près d’un an.

Troisième joueuse belge au ranking WTA, Marina Zanevska confirme à 28 ans le talent que les spécialistes avaient décelé chez elle en junior. 65e mondiale désormais, la joueuse d’origine ukrainienne a décroché son meilleur classement la semaine dernière. Engagée à Strasbourg cette semaine – comme Elise Mertens – Marina a quitté l’Alsace en quart de finale. On pourrait dire que tout va pour le mieux pour l’ex-protégée de Julien Hoferlin mais les atrocités que subit l’Ukraine où vivent encore ses proches l’empêchent de se concentrer totalement sur son sport. Au premier tour, Zanezvska affrontera Zheng et son grand service. La clé du match résidera sans doute dans les capacités de Zanevska a bien retourné face à une joueuse qui a remporté 73% des points sur sa première depuis le début de l’année.

Pour Greet Minnen, la mission sera beaucoup plus compliquée face à Ekaterina Aleksandrova 30e tête de série. La joueuse originaire de Tcheliabinsk a déjà atteint le 3e tour à deux reprises à Paris, ce qui reste son meilleur résultat en grand chelem.