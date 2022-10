Goffin impressionné par Bailly : "Il a fallu que je m’accroche plus de trois heures pour le battre"

David Goffin (ATP 58) s’est qualifié mardi pour le deuxième tour de l’European Open. Mais a dû s’employer pour venir à bout d’un Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1185) pas du tout impressionné par ses débuts sur le circuit ATP.



"Il a fait un super match. Il a prouvé qu’il était physiquement déjà très costaud. Il est bien en jambes, il a des bonnes cuisses. Il est très mature. C’est de bon augure pour la suite", analyse Gof' au micro de Christine Hanquet. "Il a vraiment tenu dans les rallyes, en coup droit et en revers. Il est très solide des deux côtés. Il a tenu dans la tête même quand j’étais devant et que j’ai eu l’opportunité de "tuer" le match. Il a fait un match très solide et très constant du début à la fin."



"Moi un peu moins", poursuit le Liégeois avec franchise. "J’ai réussi à passer au-dessus, puis je l’ai laissé revenir. C’était un peu des hauts et des bas. Dans l’ensemble c’était un bon match. Il a fallu que je m’accroche plus de trois heures pour le battre."