Goffin et Kyrgios, grands perdants de l’absence de points à Wimbledon

Finaliste surprenant sur le Centre Court, Nick Kyrgios est l’un des grands perdants de cette décision puisqu’il aurait effectué une superbe remontée en devenant 16e si les points étaient attribués. Il se retrouve désormais bien plus loin : à la 45e place.

Du côté belge, David Goffin aurait dû réaliser un saut important dans son retour au plus haut niveau en revenant à la 42e place… À l’inverse, la chute est brutale puisqu’il se retrouve 71e.

Encore plus loin dans le classement, Jason Kubler et Tim Van Rijhtoven ont bien réalisé le meilleur résultat de leur carrière en Grand Chelem en atteignant la deuxième semaine mais doivent rester aux portes du top 100 alors qu’ils devraient être 72e et 73e mondiaux. Frustrant.