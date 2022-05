Goffin est de retour, fin de carrière pour Tsonga : les cinq faits marquants de la troisième journée à Roland-Garros

Daniil Medvedev n’avait pas encore gagné cette saison sur terre battue, c’est désormais chose faite. Le Russe s’est imposé 6-2 6-2 6-2 face à l’Argentin Facundo Bagnis en ne passant qu’1h40 sur le court.

Opéré d’une hernie il y a un peu plus d’un mois, le numéro 2 mondial cherchait avant tout à se rassurer, lui qui n’a disputé qu’une rencontre sur terre battue cette saison, battu à Genève la semaine dernière par Richard Gasquet.

Agressif et précis, Medvedev s’est rassuré sur sa forme actuelle et peut aborder son second tour avec un peu plus de sérénité.