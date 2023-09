Goffin enchaîne avec une deuxième victoire au Challenger d’Orléans et se qualifie pour les quarts

David Goffin s’est imposé face à Otto Virtanen au deuxième tour du Challenger d’Orléans. Le Belge a souffert, mais a bien réagi après avoir perdu le premier set pour l’emporter 5-7 6-4 6-4 en 1h46 et se qualifier pour le troisième tour.

En quête de sensations depuis quelque temps, David Goffin tente de reprendre de la confiance au Challenger d’Orléans après avoir dû déclarer forfait pour la Coupe Davis.

Après sa victoire face à l’Italien Mattia Bellucci, le Liégeois retrouve le Finlandais Otto Virtanen (ATP 124) qui est en forme puisqu’il a remporté ses trois rencontres de Coupe Davis.

Le Finlandais poursuit sur sa lancée et empoche la première manche 5-7 en convertissant sa deuxième balle de break alors que le Belge ne s’en est procuré aucune.

La seconde manche se déroule mieux pour Goffin, qui breake d’entrée, mais est immédiatement rejoint dans le jeu suivant (1-1). Les deux joueurs conservent ensuite assez facilement leur mise en jeu. A 3-3, le Belge trouve la faille et breake à nouveau dans un jeu où le Finlandais écarte tout de même trois balles de break. Le Liégeois file ensuite vers le gain du set sans trembler (6-4).

Goffin connaît ensuite un début de troisième set un peu plus compliqué et est breaké sur sa première mise en jeu (0-2). Mais le 102e mondial hausse son niveau de jeu et prend les deux jeux de service suivants du Finlandais pour mener 3-2. Le Belge semble filer sans encombre vers la victoire, mais le dernier jeu du match est accroché. Goffin serre le jeu et conclut sur un coup droit de son adversaire qui termine dans le filet pour s’imposer 5-7 6-4 6-4 en 1h46.

Une victoire qui va sans doute redonner le sourire à un David Goffin qui vit une saison compliquée, avec sept défaites au premier tour cette saison. Ce n’est que la sixième fois que le Belge enchaîne deux victoires dans un tableau final cette saison.