Goffin déterminé avant son quart à Wimbledon : "David est prêt pour jouer dans ces conditions hostiles"

C'est un constat criant : Goffin a retrouvé le plaisir, moteur éternel de tout grand tennisman. Son entraîneur constate cette transfiguration du Goff', qui se ressent au quotidien. "Il est heureux d’être de retour au premier plan, d’être de retour en quart de finale d’un Grand Chelem pour la quatrième fois dans sa carrière. On voit qu’il prend énormément de plaisir sur le terrain. Il est bien dans la bagarre, il a une attitude lucide et sereine dans les moments importants. Ce sont ces détails-là qui font qu’on voit un David très performant, non seulement dans ce tournoi mais depuis un moment. Déjà sur terre battue, il avait cette bonne attitude. Il prend beaucoup de plaisir et tout part de là."

Face à Cameron Norrie (ATP 12, 9e tête de série), Goffin s'attend à un match hostile. Son adversaire, britannique, évoluera devant un public intégralement acquis à sa cause. "Demain ça va être une grosse bagarre face à un joueur solide et constant depuis deux saisons. Il jouera devant son public. Ça risque d’être assez chaud. David le sait : il est prêt pour aller jouer dans ces conditions-là. C’est une très bonne occasion pour les deux joueurs d’aller pour la première fois en demi-finale de Grand Chelem. On va tout faire pour que ce soit David. Il s’attend à une belle bagarre avec un match très serré. Ce sont deux joueurs en forme qui ont bien évolué dans ce début de tournoi et ils ont envie de saisir leur chance." Les deux joueurs se sont déjà rencontrés une fois à Barcelone en 2019. Goffin avait abandonné à la suite d'une gêne à la cuisse alors qu'il était mené 6-0, 3-5.