Goffin confirme, hécatombe de top 10 chez les dames : les 5 faits marquants de la cinquième journée à Roland-Garros

L’hécatombe continue par contre dans le top 10 féminin où elles ne sont désormais plus que trois après les éliminations de Karolina Pliskova, éliminée par la surprenante Léolia Jeanjean en deux sets 6-2 6-2 et de l’Américaine Danielle Collins par une autre Américaine Shelby Rogers 6-4 6-3. Après les éliminations de Barbora Krejcikova (N.2 et tenante du titre), Maria Sakkari (N.3), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6), Karolina Pliskova (N.8) et Garbine Muguruza (N.10) plus tôt dans la semaine, il n’y a plus grand monde encore en lice dans le top 10.

Paula Badosa (WTA 4) et Aryna Sabalenka (WTA 7) ont tout de même sauvé l’honneur en s’imposant ce jeudi. L’Espagnol a eu besoin de trois sets pour venir à bout de la protégée de Philippe Dehaes, la Slovène Kaja Juvan 7-5 3-6 6-2. La Biélorusse a, elle, plus facilement disposé de l’Américaine Brengle 6-1 6-3.

Elles accompagnent donc Iga Swiatek (WTA 1) parmi les survivantes du top 10.

Plus parmi le top 10, Simona Halep, lauréate à Paris en 2018, a également mordu la poussière face à la jeune Chinoise Zheng 2-6 6-2 6-1. Désormais 19e mondial à 30 ans, la Roumaine n'a pas résisté à la fougue de la jeune joueuse de 19 ans tombeuse de Maryna Zanevska au tour précédent.