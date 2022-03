Goethe et la musique classique, une histoire d’inspiration

C’est le 22 mars 1832, à Weimar, que s’éteint le poète, romancier, dramaturge et scientifique Johann Wolfgang von Goethe. A cette occasion, Chantal Zuinen et Pierre Solot vous proposent une thématique autour de Goethe et ses compositeurs.

Car Goethe a largement inspiré les compositeurs de son époque, Goethe qui a lui-même appris le piano et le violoncelle, leur préférant toutefois la poésie.

Que ce soit des poèmes de Goethe mis en musique des romans comme La Souffrance du jeune Werther ou encore des pièces de théâtre comme les fameux Faust, nombre d’écrits de Goethe ont été mis en musique par des compositeurs tels que Mozart, Mendelssohn, Gounod, Massenet, Schubert et, évidemment Beethoven. Ce dernier vouait une grande admiration pour l’écrivain allemand : il a notamment mis en musique la pièce de théâtre Egmont – dont l’ouverture est de loin la pièce la plus connue – déclarant que cette pièce répondait à sa lutte permanente pour la liberté. Beethoven a également adapté huit poèmes de Goethe en lieder.