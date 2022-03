Goethe et Beethoven, une rencontre tourmentée

Lors d’un séjour dans la ville d’eaux de Teplice en juillet 1812, Beethoven rencontre le poète Johann Wolfgang Goethe. Ce dernier est dans un premier temps enchanté de faire sa connaissance, et remarque d’ailleurs les talents de pianiste du compositeur. Il déclare même avoir été "émerveillé".

Dans un premier temps, la rencontre est plutôt chaleureuse, et on pense même qu’une collaboration artistique aurait été envisagée. Des brouillons de ce projet communs retrouvés attestent de cela.

Mais très vite, une divergence de caractère les sépare. Goethe présente le compositeur comme un sauvage et misanthrope dans une lettre : "Malheureusement, il a une personnalité totalement indomptable, qui n’est pas tout à fait dans le faux lorsqu’il juge le monde détestable, mais il ne le rend pas plus agréable ni pour lui-même, ni pour les autres. D’autre part, il est très excusé, et mérite même notre compassion alors qu’il est en train de perdre son audition, ce qui, peut-être, nuit à sa part musicale, moins qu’à sa sociabilité."

Quant à lui, Beethoven trouve que Goethe est trop impliqué dans la vie de la cour, et trop servile. Un épisode fameux nous raconte même comment, pendant ce séjour à Teplice, Beethoven aurait passé son chemin pendant que Goethe saluait la famille impériale. Il exprime sa déception dans une lettre : "Goethe apprécie beaucoup trop l’air de cour. Plus qu’il ne convient à un poète".