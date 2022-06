"God Save The Queen" revient dans les charts anglais suite au Jubilé de la Reine Elizabethh II

Suite à sa réédition ce 3 juin à l'occasion du Jubilé de Platine de la reine d'Angleterre, les Sex Pistols avaient ressorti leur classique "God Save the Queen".

Le morceau contestataire était initialement sorti en mai 1977, coïncidant avec le jubilé d'argent (25 ans de règne) de la monarque en 1977. Comparant la monarchie à un "régime fasciste" et affirmant que la reine "n'est pas un être humain", la chanson avait été bannie de la radio et de la télévision publique pour ne pas offenser la reine et ses soutiens.

Malgré la censure par la BBC, le titre s’était classé à l'époque numéro 1 au NME et numéro deux dans le TOP singles anglais (un espace blanc était alors laissé pour le représenter et éviter toute infraction).

Et aujourd'hui, le morceau est de retour après 43 ans en première position sur les plateformes de streaming et dans le Top 5 des charts officiel au Royaume-Uni !

En plus de cela, le groupe se voit aujourd'hui doté d’une pièce de monnaie à son effigie.

La pièce est présentée à l’intérieur d’un écrin en velours saphir, avec la face avant en relief argenté. L’article est accompagné d’une contrepartie numérique bonus sous la forme d’un NFT, qui peut être échangé via The Pistol Mint.

Selon un communiqué de presse un brin ironique, l’article est "un beau souvenir que toute la famille pourra adorer" et qui a été produit pour marquer un "moment charnière de l’histoire britannique".