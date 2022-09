Ce précieux sésame, que nous recherchons toujours dans l’urgence à quelques heures de prendre l’avion, subira aussi des modifications. Le libellé inscrit dans la couverture intérieure des passeports britanniques, délivrés au nom de la couronne, devra être lui aussi mis à jour, tout comme le texte similaire qui apparaît à l’intérieur des passeports australiens, canadiens et néo-zélandais. On peut y lire des références à " Her Majesty " qui est le féminin de " His Majesty ".

" Her Britannic Majesty’s Secretary of State requests and requires in the name of Her Majesty all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary. "

Notons qu’Elizabeth II n’avait pas besoin de passeport pour traverser les frontières. Etant donné qu’il est délivré au nom de Sa Majesté, il ne lui était donc pas utile d’avoir un passeport contrairement aux autres membres de la famille royale. Pour cette même raison, elle avait le privilège de rouler sans permis de conduire. Lorsqu’on pense qu’il n’existe pas de carte d’identité au Royaume-Uni, la Reine circulait sans papier d’identité.