"God save my Queen" : la reine d’Angleterre, une icône pop adulée des Britanniques

"God save my queen" paru aux éditions du Rocher, parle d’abord du lien indéfectible qui unit la souveraine et son peuple. D’ailleurs, 83% des Britanniques n’ont jamais connu d’autre chef d’État sur le trône. C’est simple, pour Louise Ekland, Elizabeth II est "un peu comme mon arrière-grand-mère".

Elle nous a accompagnés durant toute notre vie. À Noël, on regarde le discours de la Reine avec attention. Dès qu’elle parle, on l’écoute, parce que c’est assez rare.

Icône de la mode, égérie du tourisme, personnage de cinéma et de séries TV, figure qui aura marqué l’histoire contemporaine, Elizabeth II a réussi à fédérer les Britanniques, même celles et ceux qui ne sont pas forcément en faveur de la monarchie. Malgré les frasques, malgré les drames et les scandales, la Reine est toujours là.