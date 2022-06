Plus pessimistes, certaines sources européennes annoncent quant à elle une sortie pour 2023. Ce qui expliquerait l’absence du jeu lors du Summer Games Fest et du récent State of Play de Sony. Le retard serait logiquement expliqué par l’impact de la pandémie sur la production et le télétravail qui aurait ralenti l’ensemble.

Quoiqu’il en soit, Sony reste muet sur le sujet. Bien qu’une sortie en novembre serait à la fois une bonne chose et une fenêtre de sortie logique. Pour un jeu aussi important, l’automne semble tout désigné, d’autant qu’aux États-Unis (et un peu partout dans le monde), cela coïncide avec des jours de ventes importants comme le Black Friday (on voit déjà venir les packs console + jeu).

Bref, l’impatience se fait ressentir, et on compte sur Sony pour faire plaisir aux fans.