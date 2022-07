God of War : Ragnarok se dévoile dans une nouvelle vidéo intense

La suite tant attendue du génial God of War de 2018 approche à grands pas. Sony a dévoilé la date de sortie, ainsi qu’une courte, mais intense nouvelle bande-annonce.

God of War : Ragnarok, la prochaine grosse exclusivité de Sony, est prévue pour le 9 novembre, sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Les précommandes des différentes versions du jeu seront ouvertes dès le 15 juillet 2022 à 10h. Et il y a du lourd, notamment une édition collector avec une réplique de Mjöllnir, et une édition “Jötnar” avec des statuettes, une carte en tissu et un vinyle de la musique du jeu.

Mais avant d’en profiter, il faudra se contenter d’une courte vidéo, baptisée “Père et fils”, qui donne le ton et met l’eau à la bouche.