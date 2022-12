God of War : l’évolution d’une saga légendaire

God of War est une série de jeux vidéo souvent décriée pour sa violence et qui a récemment vu sortir son dernier opus God of War : Ragnarok (le 9 novembre 2022). Si le jeu n’est pas dénué de combats, il a très clairement évolué s’est distancé de son image ultra-violente un peu cliché. D’un beat 'em up (jeu où il faut vaincre des hordes d’ennemis sans arrêt) le jeu est devenu un jeu d’action-aventure, un format hybride qui "fusionne" les jeux d’aventure (RPG, openworld, etc.) et ceux de combats.

Dans cette licence, on suit Kratos, un Dieu assoiffé de vengeance qui se transforme et mûrit avec l’âge, à l’image de son créateur Cory Barlog, devenu parent entretemps. Simon Puech (@SPuech) revient sur l’histoire mythique du jeu God of War et sur l’évolution de Kratos (et de son créateur) dans ce premier numéro de DERNIÈRE GAME.