"Glory Alleluia", Laura Laune est de retour en Belgique !

Après le succès de son premier one-woman-show, Laura Laune était attendue au tournant. Mais son deuxième opus, irrévérencieux à souhait, fait le bonheur de ses fans.

Sans tabou, " Glory Alleluia " aborde la covid, la pédophilie, l’inceste, le handicap, la fellation et... le syndrome d’Asperger qui lui a été récemment diagnostiqué. Un spectacle tout en finesse et second degré, qui pique et qui dégomme.

" Glory Alleluia " est en tournée en Wallonie et à Bruxelles à partir du 31 janvier. Mais faites vite, les places s’envolent à la vitesse de son succès !