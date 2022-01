"Gloria Mundi" : le retour en forme de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin

Le deuxième film en compétition place également la famille au cœur de son intrigue. "A herdade", fresque portugaise de près de trois heures, raconte le destin de Joao, propriétaire d’un énorme domaine agricole. On le suit à deux moments-clés de son parcours. D’abord en 1974, quand cet homme, si soucieux de ne pas se mêler de politique, est bousculé par la Révolution des Œillets (qui mettra fin au régime dictatorial de Salazar). Ensuite, quinze ans plus tard, en 1991, quand il constate que son autorité se fissure, et que tous ses proches vont venir lui demander des comptes.

On voit rarement arriver en provenance du cinéma portugais un projet de cet ampleur. On voit bien l’ambition du réalisateur Tiago Guedes ; hélas, si son film se regarde sans déplaisir malgré sa longueur, il reste assez convenu. Étonnamment, les enjeux politiques intéressants posés dans la première partie s’effacent sans crier gare dans la deuxième, le film se transformant alors en simple psychodrame familial. Étrange.