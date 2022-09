Gloire du passé industriel carolo, l'industrie du verre a-t-elle encore un avenir en Wallonie ?

Les nombreuses restructurations opérées au fil des décennies ont souvent fait croire à la mort inévitable du secteur du verre plat en Wallonie. Après AGC Roux en 2014 et plusieurs restructurations dans d’autres usines du pays, c’est au tour de l’outil de production de Fleurus de fermer ses portes en septembre 2023.

"Aujourd’hui, le paradigme a changé et la survie du secteur ne passe plus par la fabrication du verre, mais par sa transformation, en capitalisant sur la qualité du verre et l’innovation", analyse Jean-Louis De Laet. Dans ce contexte, l’espoir pour Charleroi et la Wallonie, réside dans le fait que le centre de recherche du groupe AGC est basé à Gosselies. 200 chercheurs s’y creusent la tête pour tenter de se démarquer en développant des produits à haute valeur ajoutée. L’exemple type est celui de Fineo, un verre ultrafin de l’efficacité d’un triple vitrage pensé à Gosselies et industrialisé quelques kilomètres plus loin dans l’usine de Lodelinsart. Cette innovation a permis de créer 45 emplois directs dans la région et ce chiffre devrait doubler dans les prochains mois.

Reste que tout ne profite évidemment pas à l’industrie wallonne : la vision du géant AGC est avant tout globale… Tel est donc l’enjeu du XXIe siècle pour le secteur en Belgique : parvenir à industrialiser un maximum de nouveaux produits pensés en Belgique, plutôt qu’à l’étranger. C’est d’ailleurs ce que réclament, avec force, les syndicats du secteur. Lesquels s’insurgent devant le transfert, l’an prochain, de la production fleurusienne de parebrises… en République tchèque.