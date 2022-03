Glenn Close sublime dans "The Wife" sur La Une

"Joan, épouse fidèle du célèbre auteur Joe Castleman, accompagne son mari à Stockholm où il doit recevoir le prix Nobel de littérature. Elle comprend petit à petit qu'après de longues années de vie commune, elle ne le supporte plus et souffre de n’exister que dans son ombre… C'est le film girl power de la semaine avec une extraordinaire Glenn Close ! L’actrice est exceptionnelle de rage contenue dans ce film au propos malin sur la violence symbolique subie par les femmes. Un film féministe oui, mais dans la subtilité ! Glenn Close possède un record un peu triste. Elle est l'actrice la plus nommée aux Oscars, six fois, et elle n'a jamais gagné. C'est peut-être pour ce coup-ci !"

L'actrice n'a finalement pas reçu d'Oscar pour The Wife, mais bien un Golden Globe.

The Wife, lundi 14 mars à 20h40 sur La Une et Auvio, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.