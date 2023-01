Glass Onion, ce film bourré d'"easter eggs" (attention, spoilers)

C’était LA sortie de la fin 2022 : le film Glass Onion remporte un franc succès depuis qu’il est disponible en streaming. Et déjà, les spectateurs et internautes s’amusent à repérer les moindres "easter eggs" qui se planqueraient dans le film. On vous en a listé quelques-uns.

Après À couteaux tirés (sorti en 2019), le détective Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, revient pour de nouvelles aventures dans Glass Onion, le carton cinématographique de la fin 2022. Le film, tourné en pleine pandémie de covid 19, regorge de détails bien cachés (ou pas), ce qu’on appelle dans le jargon des "easters eggs”.