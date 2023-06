Glass Marcano au Festival Musiq3 : "si je n’avais pas été cheffe d’orchestre, j’aurais aimé être rappeuse"

La cheffe d’orchestre vénézuélienne Glass Marcano sera à Flagey le vendredi 30 juin, pour diriger le Brussels Philharmonic lors du concert d’ouverture du Festival Musiq3. Cette cheffe d’orchestre à la personnalité forte et attachante vit, depuis deux ans, un rêve éveillé. De passage à Bruxelles, Glass Marcano nous dévoile un petit peu de sa personnalité en répondant à 33 questions.

En septembre 2021, un petit bout de femme énergique, charismatique et d’une détermination à toute épreuve fait sensation à Paris lors du Concours de cheffes d’orchestre La Maestra. Alors âgée de 24 ans, Glass Marcano débarque du Venezuela pour réaliser son rêve, devenir cheffe d’orchestre. Et pour arriver à Paris, elle aura traversé de nombreux obstacles entre les frais d’inscription, qu’elle a payés en vendant des fruits sur les marchés, l’envoi de sa candidature ou encore le voyage vers l’Europe en pleine pandémie de coronavirus. Lors du concours, elle impressionne le jury et les membres de l’orchestre. Ne parlant que l’espagnol, elle saute, elle blague, elle mime pour transmettre ses directives au Paris Mozart Orchestra.

Depuis cette première expérience de direction d’orchestre, Glass Marcano a fait du chemin, elle a notamment intégré le Conservatoire régional de Paris et de nombreux chefs et musiciens, tels que Marin Alsop ou encore Claire Gibault, se sont mobilisés pour l’aider la jeune cheffe d’orchestre.

Et le 30 juin prochain, nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir Glass Marcano, qui dirigera le concert d’ouverture du Festival Musiq3. A cette occasion, nous l’avons emmenée à la découverte de la capitale, qu’elle visitait pour la toute première fois, et nous lui avons posé quelques questions qui vous permettront de mieux la connaître.

Retrouvez-la au Festival Musiq3 ce vendredi 30 juin à 19h au Studio 4 de Flagey.