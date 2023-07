Glass Marcano a électrisé Flagey pour l’ouverture du Festival Musiq3

Et à l’issue de cette poignante cinquième symphonie, Glass Marcano a pris un long moment pour saluer tous les musiciens de l’orchestre, invitant le public à se lever et à applaudir encore plus fort. Après plus de 5 minutes d’ovation, Glass Marcano est revenue sur scène, micro en main, pour remercier "le meilleur public du monde". "Je vous ai préparé un cadeau pour vous", a déclaré Glass Marcano : un mambo. Et comme, lors de la première interprétation de ce mambo, le public est sagement resté assis, Glass Marcano s’est retourné vers le parterre et s’est exclamé : "Mais que se passe-t-il ? C’est la fête ce soir ! Maintenant, on va rejouer le mambo et je veux voir tout le monde debout et danser !"

Comment résister à une telle invitation. C’est ainsi que le premier concert du Festival Musiq3 2023 s'est terminé avec un studio 4 remplit de spectateurs debout, se déhanchant sur un mambo endiablé. Le festival ne pouvait pas commencer d’une meilleure manière.

Rejoignez-nous tout ce week-end à Flagey.