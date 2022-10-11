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Ukraine - Україна

Збирати в полях | Glaner aux champs

il y a 41 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

"Збирати в полях"… знаєте цей вислів? це означає піти допомогти собі, після того, як машини проїдуть, на полі, де ще є овочі… Ця традиційна практика дозволена в Бельгії. Це чудовий спосіб заощадити гроші та уникнути марнотратства. Більшість фермерів сприймають це в позитивному світлі, оскільки це також дозволяє їм "очистити" своє поле.

У цей період ми бачимо людей, які з відром чи мішком у руках оглядають поля зразу після збору врожаю. Триває збір картоплі. У деяких регіонах, таких як Хесбай, це цибуля. Потім буде цибуля-шалот, морква, капуста…Тож дивіться добре!

 

Кілька запобіжних заходів

Звісно, ​​перед походом у поле потрібно дочекатися, поки фермер закінчить роботу. Збирати не означає допомагати собі раніше за всіх! Також необхідно виходити на безпосередньо доступні ділянки. Тому, якщо вони огороджені, не ризикуйте йти туди.

Нарешті, якщо ви сумніваєтеся, ніщо не трапиться, якщо ви запитаєте у фермера, який володіє полем поруч із фермою!

 

"Des glaneuses" - François Millet
"Des glaneuses" - François Millet © Tous droits réservés

" Glaner aux champs "…vous connaissez cette expression ? cela signifie aller se servir, après le passage des machines, sur un champ où il reste encore des légumes…Cette pratique ancestrale est autorisée en Belgique. C’est une belle façon de faire des économies, d’éviter le gaspillage. La plupart des agriculteurs voient cela d’un bon œil car cela leur permet aussi de " nettoyer " leur champ.

En cette période, on voit des personnes, un seau ou un sac à la main, qui arpentent des champs fraichement mis à nu. La récolte des pommes de terre est en cours. Dans certaines régions, comme la Hesbaye, ce sont les oignons. Puis ce seront les échalotes, les carottes, les choux…Ouvrez l’œil !

 

Quelques précautions

Il faut bien sûr attendre que l’agriculteur ait terminé son travail avant d’aller sur le champ. Glaner ne signifie pas aller se servir, avant tout le monde ! Il faut aussi se rendre sur des parcelles directement accessibles. Donc si elles sont clôturées, ne vous y aventurez pas.

Enfin, en cas de doute, rien de tel que de demander à l’agriculteur, si le champ est juste à côté de la ferme ou s’il est dans les parages !

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