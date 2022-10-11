Збирати в полях | Glaner aux champs

"Збирати в полях"… знаєте цей вислів? це означає піти допомогти собі, після того, як машини проїдуть, на полі, де ще є овочі… Ця традиційна практика дозволена в Бельгії. Це чудовий спосіб заощадити гроші та уникнути марнотратства. Більшість фермерів сприймають це в позитивному світлі, оскільки це також дозволяє їм "очистити" своє поле.

У цей період ми бачимо людей, які з відром чи мішком у руках оглядають поля зразу після збору врожаю. Триває збір картоплі. У деяких регіонах, таких як Хесбай, це цибуля. Потім буде цибуля-шалот, морква, капуста…Тож дивіться добре!

Кілька запобіжних заходів

Звісно, ​​перед походом у поле потрібно дочекатися, поки фермер закінчить роботу. Збирати не означає допомагати собі раніше за всіх! Також необхідно виходити на безпосередньо доступні ділянки. Тому, якщо вони огороджені, не ризикуйте йти туди.

Нарешті, якщо ви сумніваєтеся, ніщо не трапиться, якщо ви запитаєте у фермера, який володіє полем поруч із фермою!