Glandes surrénales : en quoi sont-elles importantes pour notre santé?

Les glandes surrénales sont deux glandes de petite taille qui jouent notamment un rôle essentiel dans le contrôle de la tension artérielle et dans la synthèse d'une hormone vitale : le cortisol. Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Les glandes surrénales sont deux petites glandes situées au-dessus des reins. Elles sont de forme pyramidale et coiffent véritablement les reins, on dit même qu’à droite, elle ressemble à un chapeau de gendarme, explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Ces glandes sont importantes parce qu’elles sont notamment responsables de la gestion du stress via les hormones catécholamines et corticoïdes qu’elles sécrètent dans le sang. Et également de ce qu’on appelle l’homéostasie hydrosodée, c’est-à-dire l’équilibre des sels dans le sang.

Les glandes surrénales sont contrôlés en partie par le cerveau qui envoie des informations aux surrénales en fonction des besoins du corps. "Par exemple en situation de stress, le cerveau va envoyer une information aux surrénales leur demandant de sécréter plus d’hormones pour préparer le corps à cette situation."