Glanage solidaire à Florennes pour répondre à l’explosion de la demande de paniers alimentaires

Une trentaine de bénévoles ont ramassé 700 kilos de pommes de terre ce lundi après-midi à la Ferme de la Couture à Florennes. L’agriculteur avait autorisé le Groupe d’action locale de l’Entre-Sambre et Meuse (qui couvre les communes de Mettet, Gerpinnes, Walcourt et Florennes) https://www.codef.be/asbl/groupe-daction-locale-gal-entre-sambre-et-meuse/ à organiser ce glanage, c’est-à-dire à récolter les pommes de terre qu’il n’avait pas récoltées lui-même dans ses champs avec sa machine.

" Le nombre de paniers alimentaires explose au CPAS, explique Nathalie Bodart, chargée de mission agriculture sociale au GAL de l’Entre-Sambre et Meuse et au CPAS de Walcourt, ce glanage permettra de répondre en petite partie à cette explosion ". Le CPAS utilisera une partie des pommes de terre glanées pour remplir les paniers alimentaires pour les bénéficiaires.

" A Gerpinnes par exemple, le bénévole est solidaire et a généralement plus de 40 ans, explique Nathalie Bodart quand on lui demande le profil type du glaneur bénévole, mais il y a aussi des bénéficiaires qui viennent glaner. Le but est de rendre les bénéficiaires acteurs du glanage, acteurs de leur alimentation ".

Quatre fermes participent pour l’instant à ce projet du GAL.