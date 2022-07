Glaciers alpins : témoins et victimes avérés du réchauffement climatique

Le bilan de masse déficitaire cette année est loin d’être un cas à part. "Sur les 40 dernières années, et encore plus depuis 15 ans, la fonte a énormément augmenté par rapport aux précipitations qui sont, elles, restées constantes" indique Christian Vincent, glaciologue et ingénieur de recherche au CNRS, Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement de Grenoble. Il faut désormais remonter à 2001 pour retrouver une année d’équilibre entre les précipitations hivernales et la fonte estivale dans les Alpes.

"Tandis que la fonte est particulièrement marquée durant les épisodes caniculaires, celle-ci est surtout dépendante des flux d’énergie moyens, autrement dit la température moyenne annuelle" ajoute-t-il.

Des températures moyennes qui ne cessent d’augmenter sur l’ensemble de la Terre, et plus sérieusement dans les zones de montagnes et polaires, plus sensibles aux variations du climat. Depuis la période préindustrielle (1850-1900), les températures moyennes à la surface du globe ont augmenté d’environ 1.1 °C, quant celles des Alpes ont augmenté d’environ 2 °C.

Cette flambée des températures dans les Alpes ne cesse de s’accélérer : ces quarante dernières années, cette hausse a atteint 0.5 °C par décennie en été dans la région.

(Ci-dessous : Bilan de masse net spécifique cumulé de cinq glaciers alpins étudiés par le CNRS)