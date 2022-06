Glaces sans sorbetière : 5 idées de recettes !

Les biscuits Oréo, on adore et donc on tente la version glacée avec leptitchef.com qui nous propose ce petit péché mignon.

Ingrédients :

25 cl de crème liquide entière bien froide

cl de crème liquide entière bien froide 30 g de sucre glace

g de sucre glace 3 blancs d’œuf

blancs d’œuf 60 g de miel tiède

g de miel tiède biscuits oréo selon votre gourmandise

Préparation :