Glaces et sorbets : et si on les faisait soi-même ?

La glace serait l'un des plus anciens caprices gustatifs de l'être humain ! Cindya Izzarelli nous explique comment la préparer facilement nous-mêmes.

On ne sait pas très bien de quand date cette idée saugrenue de déguster de la neige parfumée, mais ce que l'on sait, c'est qu'on trouve déjà des traces du commerce et de la consommation de la glace en Egypte, au 5e siècle avant notre ère.

Jadis, on allait chercher la glace et la neige là où elles se trouvaient, souvent en haute montagne, et on les préservait des mois durant dans des puits. C'est une habitude qui a duré pendant des siècles, un peu partout dans le monde. On mélangeait cette glace ou cette neige avec du jus de fruit, du miel ou du lait et on en faisait des petits miracles gustatifs réservés, comme toujours, à la table des rois et des papes.

Mais ça, c'était avant.

Avant l'avènement de l'homo frigidarium qui a plus ou moins démocratisé l'accès à un congélateur et donc à la crème glacée.

Même en Belgique, où la saison d'été est relativement courte, on consomme aujourd'hui, en moyenne, 140 boules de glace par personne et par an. Soit 7 litres. Raison de plus pour apprendre à la faire soi-même !