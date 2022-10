Glaces, cuberdons, gins : le lacquemant se décline sous toutes les formes

C’est l’un des symboles de la foire de Liège, le lacquemant. Cette gaufrette, fourrée avec un sirop à base de sucre candi et de fleur d’oranger, tient une place importante dans le cœur des Liégeois. Depuis quelques années, il évolue et se transforme : gins, pralines, glaces, bonbons (ou chiques comme on dit à Liège), l'inspiration ne manque pas.

La glace aux vrais morceaux de lacquemants

Dans son atelier, Cédric Gabriel prépare l’un de ses produits phares, la glace au lacquemant. Et tout commence, avec de la fleur d’oranger "on retrouve ce goût dans les lacquemants que l’on utilise" précise le glacier, qui ajoute alors du sirop et de vrais morceaux de lacquemants à la préparation ainsi qu'en garniture "c’est pour la gourmandise" dit-il avec un sourire en coin. Cette gourmandise semble attirer les Liégeois "c’est une glace qui a beaucoup de succès" confie Cédric "on pourrait en vendre toute l’année, mais nous voulons respecter la tradition, donc nous ne la vendons qu’en octobre, durant la foire".

Des cuberdons, fruits d’une longue recherche

Davide Rosato est le roi du cuberdon, mais il adore le lacquemant. En bon Liégeois, il a marié les deux "j’utilise du sucre candi et de la fleur d’oranger" dit-il tout en remuant sa préparation chauffée à près de 120 degrés. Le confiseur explique qu’il ne peut utiliser que ça, car ajouter de vrais morceaux de lacquemants pose problème "on risque de ne pas avoir le cœur liquide qui est la spécificité du cuberdon. J’ai essayé de mettre des morceaux de galette ou du sirop, mais ça n’allait pas. Ça séchait trop vite". Finalement, après de nombreux tests, Davide a mis au point un produit dont le goût est très proche de celui du lacquemant.

Collaborer avec les forains

Tant pour les cuberdons que pour la glace, ces artisans ont collaboré avec les forains "je suis glacier, pas fabriquant de lacquemants. Ça me semblait logique de me fournir chez eux pour avoir un produit de qualité" dit d’emblée Cédric Gabriel. Davide Rosato, le confiseur abonde dans le même sens "je tenais à travailler avec eux. Ils connaissent le lacquemant et je voulais leurs conseils pour créer un produit qui respecte le leur". Et leur démarche plaît aux forains que nous avons rencontrés. Ces deux artisans ont ainsi donné naissance à des produits originaux, nés d’une passion pour leurs métiers, leur région et ses traditions.