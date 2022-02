Givre, puis éclaircies et giboulées ce vendredi

Des nuages bas traîneront sur le sud-est mais ailleurs, c’est le soleil ou à tout le moins de larges éclaircies qui vont se former. Après un début de journée calme sec et frais, des nuages plus menaçants vont descendre de la mer du Nord vers l’est de notre pays et l’on s’attend dès midi à l’arrivée de quelques averses sous forme de giboulée. Le ciel sera donc changeant et l’on notera du grésil avec quelques gouttes sur le centre mais encore quelques flocons sur les reliefs. Le temps restera sec par contre le long de la frontière française, depuis la Wallonie picarde jusqu’à la Lorraine. Le vent reste faible à modéré et il s’oriente au secteur nord-ouest. En fin de journée, on revient à un temps sec et un ciel bien dégagé. Les maxima resteront frais : 2 à 3°C sur les Hautes Fagnes et l’Ardenne et 6 à 7°C dans le centre du pays.