" Give Peace a Chance " de John Lennon : une chanson à l'histoire mouvementée

Un des grands classiques de la chanson pacifiste, John Lennon + Yoko Ono, alias le Plastic Ono Band, en juillet 1969, c’est le premier 45 tours de Lennon hors Beatles. La chanson est aussi le point d’orgue de la campagne pour la paix que le couple a initié cette année là sous le nom " Bed-In for Peace " - au lit pour la paix, donc, l’équivalent couché d’un sit-in, un mode de manifestation pacifiste devenu tellement banal qu’il n’attire plus l’attention.

Le prologue de l’histoire se situe un an plus tôt, en mai 68, avec l’album " Two Virgins " dont la pochette, une photo en noir et blanc, nous montre John et Yoko tout nus, de face au recto, de dos au recto. Et son vrai début c’est leur mariage, le 20 mars, à Gibraltar, suivi d’un voyage de noces qui sera l’occasion d’un happening très médiatisé. Première étape : le Hilton d’Amsterdam, du 25 au 31 mars, dans une luxueuse suite nuptiale – laquelle est largement ouverte aux journalistes du monde entier, de 9h du matin à 9h du soir., on papote allongés en pyjama sous l’œil des caméras.

Ensuite, le couple bouge beaucoup, de Paris à Londres via Vienne, allant d’une conférence de presse à l’autre. Pour soutenir le Bed-in for Peace, Lennon finance aussi une campagne d’affichage et d’encarts dans la presse. Toutes ces pérégrinations VIP vont être narrées en chanson par Lennon lui-même :