Giuseppe Tartini, compositeur recherché par la police, accusé d’avoir enlevé son épouse

Mais où pouvait bien aller se réfugier Giuseppe Tartini, recherché à Padoue, sans véritable formation professionnelle et désormais sans le soutien de son père, qui était mort quelques jours plus tôt ?

Tartini va alors se diriger vers l’une des seules personnes qui pouvait potentiellement l’aider : un oncle maternel, originaire de Piran, et qui dirigeait un Monastère franciscain du côté d’Assise, dans les Etats Pontificaux. Voici donc Giuseppe Tartini rejoignant les ordres, comme l’avait toujours souhaité son père…

L’Abbé Giovanni Battista Torre va donc offrir pendant trois ans gîte, couvert et protection à son neveu. La vie dans cette communauté monastique va lui apprendre la maîtrise de soi, la rigueur, le respect d’un certain ordre, mais aussi cette capacité de s’harmoniser et de faire la paix avec le monde, un monde dans lequel il se sentait jusqu’ici persécuté. Ce séjour monacal aura véritablement changé le caractère de Tartini : de violent et orgueilleux, il sera devenu aimable et humble. Mais, ce qui est peut-être plus important encore, c’est que cet oncle va l’aiguiller vers une activité qu’il avait totalement négligée jusqu’ici, et qui va le rendre célèbre : la musique. C’est aux côtés d’un autre moine, le père Bohuslav Czernohorsky, qu’il va reprendre une activité musicale.

C’est presque avec frénésie qu’il va se remettre au violon, en autodidacte, y travaillant plus de 8 heures par jour, tant et si bien que son niveau devient rapidement très impressionnant. Impressionnant mais anonyme : Tartini veut rester discret – après tout, il est toujours recherché – aussi joue-t-il toujours caché derrière un épais rideau, qui a le mérite non seulement d’atténuer le son de son violon et de ne pas déranger ses congénères 8 heures par jour, mais surtout d’éviter d’être reconnu, voire dénoncé.

C’est ici que l’histoire se confronte à la légende : on raconte qu’un jour, une rafale de vent a soulevé le rideau pendant un office et que le compositeur a été reconnu. Il est plus vraisemblable que ce soit la mort de cet Abbé Giovanni Battista Torre, son protecteur, qui ait précipité les choses. Toujours est-il qu’à partir de ce moment-là, on a découvert où se cachait Giuseppe Tartini depuis si longtemps.