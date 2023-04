Giulio Ciccone, outsider du Giro, positif au Covid et incertain pour le Tour d'Italie

Giulio Ciccone a été contrôlé positif au coronavirus. L'Italien de l'équipe Trek-Segafredo s'est réveillé avec de légers symptômes et s'est faite tester, a confirmé son équipe.

Ciccone va maintenant devoir observer une période de repos et, selon Trek-Segafredo, sa participation au Tour d'Italie est en "stand-by". Ce n'est qu'après avoir évalué son état de santé et à la suite d'un test négatif qu'une résolution quant à sa participation au Giro tombera. "La décision sera prise dans les derniers jours avant le départ de la course", a expliqué l'équipe.



Le 106e Tour d'Italie débutera le 6 mai à Costa dei Trabocchi. Ciccone, 28 ans, a terminé 13e à Liège-Bastogne-Liège dimanche, après avoir terminé sa 5e place à la Flèche Wallonne mercredi.



Il s'est également classé parmi les dix premiers au Tour de Catalogne (7e) et à Tirreno-Adriatico (5e) cette saison. Il a manqué de peu la victoire au classement général du Tour de Valence (2e derrière Rui Costa). En Catalogne et à Valence, il a remporté une étape.



L'Italien a remporté une victoire d'étape dans le Giro pour la troisième fois de sa carrière. Il a terminé 25e du classement final remporté par l'Australien Jai Hindley.