Giuliano da Empoli, lauréat du Choix Goncourt de la Belgique 2022 pour "Le mage du Kremlin"

Depuis 2016, Le Choix Goncourt de la Belgique est un prix littéraire qui a pour but de promouvoir la littérature de langue française et la Francophonie en Belgique. Il réunit chaque année des étudiants en langues et littératures d’universités et hautes-écoles belges, qui ont tous l’amour de la lecture en français.

Ce prix est organisé depuis sa création par l’Ambassade de France en Belgique, l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Alliance Française de Bruxelles-Europe et Passa Porta, la maison internationale des littératures de Bruxelles avec le soutien de l’Académie Goncourt et de La Première.